سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم

هبة عبد الله – شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين، استقرارا في أسعار الدولار أمام الجنيه لدى مجموعة واسعة من البنوك. واستقرت أسعار العملة الخضراء في 9 بنوك كبرى، وسجلت في بنكي الأهلي ومصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر الدولار في كل من: العربي الإفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وعوده مصر وQNB- الأهلي وHSBC –مصر وكريدي أجريكول 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. وسجل الدولار ببنك الإسكندرية مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. بينما ارتفع الدولار لدى المصرف العربي الدولي، بمقدار قرشين إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في تعاملات أمس الأحد.

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