مال وأعمال

سعر الدولار يستقر أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم

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هبة عبد الله – شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين، استقرارا في أسعار الدولار أمام الجنيه لدى مجموعة واسعة من البنوك.

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واستقرت أسعار العملة الخضراء في 9 بنوك كبرى، وسجلت في بنكي الأهلي ومصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في كل من: العربي الإفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وعوده مصر وQNB- الأهلي وHSBC –مصر وكريدي أجريكول 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل الدولار ببنك الإسكندرية مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

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بينما ارتفع الدولار لدى المصرف العربي الدولي، بمقدار قرشين إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في تعاملات أمس الأحد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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