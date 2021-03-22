السعودية المصرية تضخ 3.5 مليارات جنيه في إنشاءات 4 مشروعات

بكر بهجت _ تخطط الشركة السعودية المصرية للتعمير لضخ نحو 3.5 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروعات الأربعة التي تعمل عليها، والتي تتوزع بين العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والمعادي.

وقال المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة إن تلك القيمة يجري حاليًا تقسيمها وفقًا لاحتياجات المشروعات الأربعة.

وأضاف الطاهر في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة أمس، أن تلك القيمة المخصصة للإنشاءات بالعام الجاري منها نحو 1.5 مليار جنيه سيتم توفيرها عبر الاقتراض البنكي، ما يمثل نحو 40% من القيمة المرصودة، وهو ما سيدفع بعمليات الإنشاءات بما يتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعته الشركة، لافتًا إلى أن المبيعات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، وأيضًا بالأشهر الأولى من العام الجاري كان لها دور كبير في توفير سيولة لدى الشركة.

وأشار الطاهر إلى أن الشركة حققت نموًّا كبيرًا في مبيعاتها خلال العامين الأخيرين، حيث حققت مبيعات تتجاوز 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019، وفي عام 2020 حققت الشركة 5.6 مليارات جنيه، وخلال الربع الأول من 2021 بلغ إجمالي المبيعات المتحقق حتى الآن 1 مليار جنيه، في مقابل 363 مليون بالربع الأول من العام الماضي.

وأطلقت الشركة أمس مشروعًا جديدًا في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 21.6 فدانًا وباستثمارات قيمتها 8 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الأرض 2.8 مليار جنيه، وسددت الشركة الدفعة المقدمة والتي تمثل 10% من إجمالي سعرها.

وقال الطاهر إنه بالمشروع الجديد فإن إجمالي استثمارات الشركة ترتفع إلى نحو 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات هي كومباند الرياض بالقاهرة الجديدة، ومشروع دمياط ريزورت، ومشروع بلوفير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع سيكون تاورز بالمعادي.

ولفت الطاهر إلى أن المشروع الجديد سيكون بنشاط غير سكني، حيث يضم وحدات إدارية وتجارية وطبية ونشاط ترفيهي، وفندق 5 نجوم، مشيرًا إلى أن خطة الشركة تتضمن التركيز على عدة مناطق واعدة، بالتزامن مع توجهها نحو تنويع محفظة مشروعاتها.