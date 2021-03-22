إيكون تنقل 74.998% من أسهم انفينيت ايست لشركة تنمية للاستثمار العقاري

فاروق يوسف _ أعلنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية “أيكون”، عن تنفيذ عملية نقل 74.998% من إجمالي أسهم شركة انفينيت ايست للطاقة الشمسية، إلى شركة تنمية للاستثمار العقاري، وهي الشركة المنقسمة الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، إن هذه النسبة تمثل 2.249.968 سهم، وقد تمت عملية النقل بدون سداد نقدي، وذلك في ضوء تطابق هيكل ملكية كلاً من شركة أيكون، وشركة تنمية للاستثمار العقاري بذات المساهمين وبذات نسب المساهمة.

وأكدت أيكون، أن هذا القرار يأتي في إطار نقل الأصول والاستثمارات من الشركة القاسمة إلى الشركة المنقسمة وفقًا لمشروع التقسيم.

لنت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – ايكون، عن موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تأسيس شركة تنمية للاستثمار العقاري ( شركة منقسمة ) وتم إصدار السجل التجاري الخاص بها.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 5 ديسمبر 2020، قررت تقسيم ايكون إلى شركتين مساهمتين بنفس ذات نسب الملكية.

وأوضحت الشركة، أن تنمية للاستثمار العقاري سوف تبدأ بالسير في إجراءات إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها.

وأضافت أن تنمية سوف تبدأ أيضاً بالسير في إجراءات نقل ملكية الأصول والاستثمارات التي آلت إليها نتيجة عملية التقسيم.