زيلا تنتهي من تحديد القيمة العادلة لسهم أسيوط الوطنية عند 22.35 جنيه

فاروق يوسف _ أعلنت شركة أسيوط الوطنية للتجارة والتنمية، عن إنهاء شركة زيلا للاستشارات المالية من تحديد القيمة العادلة لسهمها، وذلك عند 22.35 جنيه للسهم

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن إجمالي القيمة المرجحة بلغ 149.4 مليون جنيه.

وأشارت إلى أنه بلغ تقييم أسهم الشركة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة عند 152.36 مليون جنيه، وبلغ التقييم باستخدام طريقة المضاعفات عند 146.44 مليون جنيه.

وتدرس شركة أسيوط عرض شراء مقدم من تحالف أبو العيون والدكتور محمد شلبي للاستحواذ على 76.1% من إجمالي أسهم الشركة، من أحكام وشروط وتعهدات.

ورأي مجلس الإدارة أن مقدمي العرض كأفراد مستثمرين مؤهلين ومن المقيمين بشكل دائم في محافظة أسيوط سيمثلون إضافة ونقلة إيجابية في النشاط الشركة وفرص نموها وتنمية فرص العمل بها.

وأحيط المجلس أيضاً بالقوائم المالية، والتي أظهرت أن أسيوط الإسلامية للتجارة حققت صافي أرباح بقيمة 8.172 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 7.222 مليون جنيه بعام 2019.