مال وأعمال

أحمد حجازي رئيسا غير تنفيذي للقابضة للأدوية وأشرف الخولي وجمال عوض عضوين منتدبين

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أصدر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

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وتضمن القرار تضمن تكليف الدكتور أحمد معتز فتحي حجازي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، والدكتور أشرف أحمد عبد العزيز الخولي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور جمال صلاح الدين محمود عوض للقيام بأعمال عضو منتدب للشؤون المالية والاستثمار، وذلك لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وبحسب بيان الوزارة، شمل القرار تكليف عادل صابر درويش إبراهيم، محمد هشام عطوة منصور الكبير، ممدوح أحمد محمد عمارة، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 والتي تضمنت الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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