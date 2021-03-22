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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع نحو 1.7%.. وEGX70 يهبط قرب 4%

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رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشرات البورصة المصرية قرب منتصف التعاملات، وهبط EGX30 بنسبة 1.79%، ليتداول عند مستوى 10609 نقطة.

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وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.97%، و 3.4% على الترتيب.

وانخفض سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني بنسبة 1.28%، ليتداول عند مستوى 59.42 جنيه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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