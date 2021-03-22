المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتراجع نحو 1.7%.. وEGX70 يهبط قرب 4%

رنا ممدوح _ ارتفعت خسائر مؤشرات البورصة المصرية قرب منتصف التعاملات، وهبط EGX30 بنسبة 1.79%، ليتداول عند مستوى 10609 نقطة. وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.97%، و 3.4% على الترتيب. وانخفض سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الثلاثيني بنسبة 1.28%، ليتداول عند مستوى 59.42 جنيه.

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