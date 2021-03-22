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روسيا تسجل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا و361 وفاة

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_ سجلت روسيا يوم الاثنين 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و466153 منذ بدء الجائحة.

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ومن بين إصابات يوم الاثنين 1586 حالة في العاصمة موسكو.

وسجلت البلاد كذلك 361 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 95391 وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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