_ سجلت روسيا يوم الاثنين 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع مجمل الإصابات إلى أربعة ملايين و466153 منذ بدء الجائحة. ومن بين إصابات يوم الاثنين 1586 حالة في العاصمة موسكو. وسجلت البلاد كذلك 361 حالة وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 95391 وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسجل 9284 إصابة جديدة بفيروس كورونا و361 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.