أداء إيجابي لأسواق الأسهم في الخليج باستثناء مؤشر دبي

فهد حسين – سيطر الأداء الإيجابي لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط معدلات السيولة الوفيرة وأحجام التداولات الجيدة، مع ارتفاع القطاعات الرئيسية.

وارتد مؤشر تاسي” الرئيسي في سوق الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء قبل الإغلاق بنحو الساعة مرتفعا 0.21% إلى مستوى 9518.89 نقطة، بدعم من ارتفاع 14 قطاعا تصدرهم الاستثمار والتمويل وتجزئة السلع الكمالية والأدوية.

وعلى مستوى الأسهم تراجع نحو 91 أسهم بقيادة اليمامة للحديد الذي هبط 4.14% وارتفع 93 سهما تصدرهم “اكسترا” الذي ارتفع 6.78%، واستحوذ “دار الأركان” على أكبر حجم التداولات 20.14 مليون سهما، فيما شهد سهم “الجوف” أعلى سيولة بقيمة 638.24 مليون ريال.

وبلغت قيمة التداولات في سوق الأسهم السعودية “تداول” نحو 7.08 مليارات ريال على 221.87 مليون سهما قبل الساعة الثانية ظهرا بتوقيت المملكة.

وارتفعت مؤشرات البورصة الكويتية جماعيا، بختام تداولات اليوم الاثنين، ليرتفع مؤشرها العام 0.36% بإضافة 20.87 نقطة صعد بهم إلى مستوى 5826.19 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لثمانية قطاعات تصدرها التكنولوجيا والبنوك بصعودهما 0.7% و0.54% بالترتيب.

وتقلصت أحجام التداول الكلية إلى نحو 237.89 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 9193 صفقة بسيولة قيمتها 41.65 مليون دينار، مقابل التداول على 254.51 مليون سهما بسيولة 42.57 مليون دينار الجلسة السابقة.

أما في البحرين فارتفع المؤشر العام 0.12% إلى مستوى 1467.69 نقطة، بدعم من صعود قطاع البنوك التجارية وحيدا بنحو 10.01% وسط تراجع قطاعات الصناعة والخدمات والاستثمار بنسب 1.57% و1.35% و0.46% بالترتيب.

وسجل حجم التداولات 1.47 مليون سهما بسيولة قدرها 364.55 ألف دينار، كما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 9.14 مليار دينار.

وكان سهم “ناس” أبر الرابحين خلال الجلسة بصعوده 9.09%، فيما كان سهم “البحرين لتصليح السفن أكبر الخاسرين بتراجعه 3.72%.

وتباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بارتفاع سوق أبوظبي المالي 0.18% إلى مستوى 5733.44 نقطة، وهبوط سوق دبي المالي 1.23% إلى مستوى 2551.96 نقطة.

وبلغ حجم التداولات في سوق أبوظبي المالي 152.85 مليون سهما وفي سوق دبي 114.4 مليون سهما، كما سجلت السيولة في سوق أبوظبي 896.53 مليون درهم، وفي سوق دبي 145.23 مليون درهم.

ودعم صعود مؤشر سوق العاصمة الأداء الإيجابي لستة قطاعات تصدرها العقارات مرتفعا 0.74% تلاه الاتصالات والبنوك والخدمات، رغم تراجع قطاعات الصناعة والطاقة والسلع الاستهلاكية.

وضغط تراجع 7 قطاعات تصدرها النقل والبنوك والعقارات والاتصالات، على مؤشر سوق دبي مع ارتفاع قطاع الاستثمار والخدمات المالية وحيدا.

وسجل سوق أبوظبي مكاسب سوقية بقيمة 2.392 مليار درهم بعد ارتفاع رأس المال السوقي إلى 810.749 مليار درهم بختام التداولات، فيما استقر رأس المال السوقي لدبي المالي عند 354.742 مليار درهم المسجل بإغلاق جلسة أمس الأحد.

وأغلق مؤشر “مسقط 30” الرئيسي في سوق مسقط المالي متراجعا 1.92% إلى مستوى 3731.85 نقطة، بتراجع قطاعا الصناعة والخدمات والأسهم المتوافقة مع الشريعة وصعود القطاع المالي وحيدا بنسبة 0.02%.

وسجلت جلسة اليوم حجم تداولات بلغ 15.4 مليون سهما بسيولة قدرها 2.38 مليون ريال.

وتراجع 12 سهما بقيادة “العمانية لخدمات التمويل” وارتفع 11 سهم آخرين تصدرهم “الأنوار للاستثمارات” فيما استقر 20 سهم عند مستويات إغلاق جلسة أمس الأحد.

وبالأخير، أغلق مؤشر بورصة قطر العام مرتفعا 0.09% إلى مستوى 10.226.68 نقطة بعد تداول 201.66 مليون سهما بسيولة 440.09 مليون ريال عبر 10489 صفقة.