البورصة المصرية تقلص خسائرها بصورة طفيفة.. و8 شركات تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها في منتصف التعاملات، وهبط EGX30 بنسبة 1.63%، ليتداول عند مستوى 10626 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني تراجعا بنسبة 1.26%، ليتداول عند مستوى 59.43 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.66%، و 3.11% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 458.564 مليون جنيه على 183 شركة من خلال 18.868 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 127 شركة مقابل ارتفاع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 48.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الاجانب وسجلوا صافي بقيمة 19.857 مليون جنيه، منها 18.860 مليون جنيه للمؤسسات، و997.060 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.388 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 41.997 مليون جنيه، مقابل 25.609 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.469 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 5.369 مليون جنيه، مقابل 1.9 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 5.71%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 3.87%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 3.76%.

بينما تصدر سهم مجموعة عامر القابضة- عامر جروب قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.77%، تلاه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 9.73%، ثم سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 9.62%.