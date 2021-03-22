مال وأعمال

أرباح السعودية لإعادة التأمين تصعد قرب 61 مليون ريال بدعم تراجع المطالبات

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دوت الخليج – ارتفعت الأرباح السنوية الصافية للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني “الإعادة السعودية”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، 2.3% بنهاية عام 2020، مسجلة 60.69 مليون ريال من 59.32 مليون ريال العام السابق.

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وقالت الشركة في بيان لـ”تداول”، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيسى إلى الانخفاض فى صافى المطالبات المتحملة بنسبة 6% مما كان له أثر إيجابى فى نتائج الإكتتاب.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بنحو 17.9% إلى 935.1 مليون ريال، فيما تقلص صافي المطالبات المحتملة بنحو 6% إلى 391.97 مليون ريال بنهاية 2020.

وسجلت شركة الإعادة السعودية فائض اكتتاب “عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق” بنحو 30.6 مليون ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة 17.7% على أساس سنوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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