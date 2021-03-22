أرباح السعودية لإعادة التأمين تصعد قرب 61 مليون ريال بدعم تراجع المطالبات

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دوت الخليج – ارتفعت الأرباح السنوية الصافية للشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني “الإعادة السعودية”، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، 2.3% بنهاية عام 2020، مسجلة 60.69 مليون ريال من 59.32 مليون ريال العام السابق.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول”، اليوم الاثنين، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيسى إلى الانخفاض فى صافى المطالبات المتحملة بنسبة 6% مما كان له أثر إيجابى فى نتائج الإكتتاب.
وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة بنحو 17.9% إلى 935.1 مليون ريال، فيما تقلص صافي المطالبات المحتملة بنحو 6% إلى 391.97 مليون ريال بنهاية 2020.
وسجلت شركة الإعادة السعودية فائض اكتتاب “عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق” بنحو 30.6 مليون ريال بنهاية العام الماضي، بزيادة 17.7% على أساس سنوي.
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