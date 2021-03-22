بورصة اسطنبول تهوي 9% وسط مخاوف من اضطرابات العملة

بلومبرج _ تراجعت الأسهم والسندات والليرة التركية بعد أن أثار الإقالة المفاجئة لرئيس البنك المركزي المصري القلق من أن البلاد تتجه نحو موجة جديدة من اضطرابات العملة.

وفي واحدة من أكثر عمليات البيع حدة منذ سنوات ، خسر مؤشر بورصة اسطنبول 9% ، مما أدى إلى توقف التداول. وتراجعت الليرة أكثر من 9٪ ، في حين ارتفعت عوائد السندات التركية المحلية والدولار.

كما قام المستثمرون ببيع أسهم البنوك الأوروبية المرتبطة بتركيا. وهبط بنك Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA الإسباني ، الذي يمتلك حوالي نصف المقرض Garanti ، بنسبة 6%.

وتؤكد الاضطرابات القلق من أن إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان لناجي أغبال محافظ البنك المركزي المصري التركي بعد أربعة أشهر فقط من توليه منصب الحاكم ، يمثل نهاية فترة من السياسات التقليدية التي أعادت لفترة وجيزة مكاسب الليرة بعد تراجع بنسبة 20% العام الماضي.

كان خليفة أغبال ، Sahap Kavcioglu ، كاتب عمود وأستاذ جامعي ، من منتقدي الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة التي تم سنها تحت إشراف Agbal ، بما في ذلك الارتفاع الأكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

كتب آدم كول ، كبير استراتيجيي العملات في RBC Capital Markets: “إن استبدال محافظ البنك المركزي المصري التركي يمثل ضربة كبيرة لثقة المستثمرين في تركيا”.