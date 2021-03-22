أرباح أسواق عبدالله العثيم ترتفع 31% بدعم نمو المبيعات خلال فترات الإغلاق

دوت الخليج – ارتفعت الأرباح السنوية الصافية لشركة أسواق عبدالله العثيم، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، 30.8% خلال عام 2020.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والمعلنة اليوم الاثنين على موقع السوق، ارتفاع الأرباح الصافية إلى 450.97 مليون ريال، من 344.67 مليونا خلال 2019.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق، ارتفاع أرباحها الصافية خلال عام 2020 إلى نمو المبيعات بنسبة 7.91% مدفوعاً بزيادة إقبال العملاء على شراء المواد الغذائية والتموينية خلال فترات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا خلال النصف الأول من العام، بالرغم من تراجع المبيعات في النصف الثاني.

وأشارت اسواق عبدالله العثيم إلى مساهمة تحسن هامش الربح والوفورات في بعض عناصر التكاليف نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار جائحة فايروس كورونا في زيادة الأرباح السنوية الصافية.

وأضافت أن العمليات غير المستمرة تتضمن ربح بمبلغ 6.67 مليون ريال نتج عن إعادة تقييم الأصول المتاحة للبيع والخاصة بالنشاط الزراعي المتوقف بالقيمة العادلة.

ونوهت بتأثر النشاط العقاري للشركة سلبياً خلال النصف الأول من العام، حيث منحت الشركة خصومات وإعفاءات للمستأجرين تعويضاً لهم عن فترات الإغلاق، كما تأثرت عمليات الشركات التابعة والزميلة سلبياً بالإغلاق خلال النصف الأول من العام.

وأظهرت النتائج المالية لشركة أسواق عبدالله العثيم، ارتفاع المبيعات الإجمالية بنسبة 7.9% لتسجل 8.8 مليارات ريال بنهاية عام 2020، مقابل 8.16 مليارا بنهاية العام السابق.