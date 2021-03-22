وزيرة الصحة: مفاوضات لتصنيع لقاح سينوفارم الصيني في شركة فاكسيرا

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دوت الخليج _ قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن هناك مفاوضات مع الصين لتصنيع لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، في مصر، بمصانع الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا.
أضافت في مؤتمر صحفي تعقده الآن، أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال شهر.
وقالت الوزيرة أن غرض التصنيع لا يتوقف فقط على تلبية احتياجات السوق المحلية من اللقاح الصيني، وإنما تغطية الأسواق الأفريقية أيضا.
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