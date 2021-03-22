البورصة تهبط 2% قبل ساعة من ختام التعاملات وEGX70 يفقد 4.57%

رنا ممدوح _ عادت وتيرة خسائر البورصة للارتفاع قبل ساعة من ختام التعاملات، ليهبط مؤشر EGX30 أكثر من 2%، متداولا عند مستوى 10583 نقطة. وهوي كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4.57%، و 3.9% على الترتيب. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني بنسبة 1.48%، ليتداول عند مستوى 59.3 جنيه.

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