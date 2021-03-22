مال وأعمال

شل مصر توقع اتفاقيات لمنطقتي امتياز بحري للغاز في المتوسط

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العربية نت _ وقعت “شل مصر” اتفاقيتين مع وزارة البترول المصرية في منطقة حوض هيرودوت بالمياه العميقة في المتوسط.

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والامتيازان هما شمال مارينا وشمال كليوبترا البحرية.

وتستحوذ شل مصر، من خلال بي.جي دلتا المملوكة لها ملكية كاملة، على 63%.

والنسبة الباقية لشركة نوبل إنرجي إيجيبت (التابعة لشيفرون) بحصة تبلغ 27%، وشركة ثروة للبترول بنسبة 10%.

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وتغطي القطاعات الممنوحة مساحة قدرها 6477 كيلومترا مربعا.

وتأتي الاتفاقيتين في إطار إستراتيجية شل لتركيز استثماراتها بمصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة، بما يحقق تنمية متزايدة في سلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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