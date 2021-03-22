سعر الدولار يرتفع 3 قروش في مجموعة واسعة من البنوك

دوت الخليج – شهدت تعاملات سوق الصرف في منتصف اليوم الإثنين، ارتفاعا في أسعار الدولار أمام الجنيه، لدى مجموعة واسعة من البنوك الكبرى، بنحو 3 قروش.

وارتفعت أسعار العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر بمقدار 3 قروش، لتسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

كما ارتفع سعر الدولار في كل من: العربي الإفريقي الدولي والتجاري الدولي CIB وعوده مصر وكريدي أجريكول وHSBC –مصر وبنك QNB- الأهلي، بمقدار 3 قروش، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار 3 قروش أيضا في ببنك الإسكندرية ليبلغ مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وزاد الدولار لدى المصرف العربي الدولي، بمقدار 3 قروش جديدة، بعد أن ارتفع قرشين في مستهل التعاملات، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.