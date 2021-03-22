سوق الأسهم السعودية ترتفع 0.51% بدعم 11 قطاعا تصدرهم الأدوية والاستثمار

فهد حسين – أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بمؤشرها الرئيسي “تاسي” 0.51% بدعم من الأداء الإيجابي لعدد 11 قطاعا بالسوق تصدرها الأدوية والاستثمار والتمويل والاتصالات وسط تزايد أحجام التداول والسيولة الوفيرة.

وأغلق “تاسي” رابحا 48.57 نقطة، صعد بها 0.51% إلى مستوى 9,547.42 نقطة، كما سجل رأس المال السوقي 9,384 تريليون ريال بختام الجلسة.

وارتفعت السيولة المتداولة في السوق إلى نحو 11.22 مليار ريال بنهاية الجلسة بعد تداول 344.72 مليون سهم، مقابل تداول 289.27 مليون سهم بسيولة قدرها 8.7 مليار ريال الجلسة السابقة.

وأظهر 11 قطاع أداءا إيجابيا بقيادة الأدوية والاستثمار والتمويل والاتصالات بعد صعودهم بنسبة 1.98% و1.95% و1.55% بالترتيب، فيما كان الأداء السلبي من نصيب 10 قطاعات تصدرها تجزئة التغذية والخدمات التجارية والمهنية.

وارتفع قطاع الطاقة 62% والبنوك 0.61% فيما تراجع “إدارة وتطوير العقارات 0.21%.

وعلى مستوى الأسهم، حقق 98 سهم مكاسب، بقيادة سهم “المصافي” بارتفاع 8.7%، وجاء إغلاق 90 سهم آخرين على تراجع، بصدارة “اليمامة للحديد” الذي هبط 3.9%.

وتصدر “المصافي” نشاط الأسهم الأعلى قيمة، بنحو 1.49 مليار ريال، وسجل “دار الأركان” أعلى الكميات بـ35.1 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر “نمو حد أعلى” على ارتفاع 1.27%، رابحا 305.16 نقاط، صعد بهم إلى مستوى 24,415.52 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي 12.196 مليار ريال، بعد تداول 286.5 ألف سهما بسيولة تخطت 29 مليون ريال بعد التعامل على 5 أسهم فقط ارتفع 3 منهم وتراجع اثنان.