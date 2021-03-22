مال وأعمال

الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يتوقع صعودا قويا للطلب على النفط مستقبلا

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سي إن بي سي _ قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن الشركة الوطنية العملاقة متفائلة بشأن سوق النفط وتتوقع تعافيا قويا للطلب.

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وقال “نحن متفائلون للغاية حيال الطلب على النفط مستقبلا.”

وأضاف أن أرامكو تباشر أعمالا هندسية لزيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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