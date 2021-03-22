الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية يتوقع صعودا قويا للطلب على النفط مستقبلا

سي إن بي سي _ قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الاثنين إن الشركة الوطنية العملاقة متفائلة بشأن سوق النفط وتتوقع تعافيا قويا للطلب. وقال “نحن متفائلون للغاية حيال الطلب على النفط مستقبلا.” وأضاف أن أرامكو تباشر أعمالا هندسية لزيادة طاقة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

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