مال وأعمال

بوتين يعلن اعتزامه تلقي اللقاح الروسي ضد كورونا غدا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

سبوتنيك نيوز _ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا موثوقة وآمنة تمامًا ، ولا يوجد دواء أجنبي يثبت مثل هذه الدرجة من الحماية.

RealGate

وقال بوتين في اجتماع حول التطعيم ضد فيروس كورونا عبر مؤتمر بالفيديو “اليوم يمكننا القول بثقة، أن الممارسة تؤكد موثوقية وآمن اللقاحات الروسية تمامًا. علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية”.

وشدد رئيس الدولة على أن “هذا نجاح مؤكد لعلمائنا واختصاصيينا المحليين”.

كما أكد الرئيس الروسي اعتزامه تلقي لقاح ضد فيروس كورونا غدًا، مشيرا إلى أن التطعيم يجب أن يكون طوعيًا تمامًا.

FRA10years

وأضاف بوتين: “التطعيم، بالطبع خيار طوعي وشخصي لكل شخص. وبالمناسبة، أنا اعتزم القيام بذلك غدا”.

وأجاب بدوره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول اللقاح الذي سيأخذه بوتين قائلا: “أحد اللقاحات الثلاثة الروسية، كلها جيدة ويمكن الاعتماد عليها”.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يعلن اعتزامه تلقي اللقاح الروسي ضد كورونا غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا