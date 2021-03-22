بوتين يعلن اعتزامه تلقي اللقاح الروسي ضد كورونا غدا

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سبوتنيك نيوز _ أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا موثوقة وآمنة تمامًا ، ولا يوجد دواء أجنبي يثبت مثل هذه الدرجة من الحماية.
وقال بوتين في اجتماع حول التطعيم ضد فيروس كورونا عبر مؤتمر بالفيديو “اليوم يمكننا القول بثقة، أن الممارسة تؤكد موثوقية وآمن اللقاحات الروسية تمامًا. علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية”.
وشدد رئيس الدولة على أن “هذا نجاح مؤكد لعلمائنا واختصاصيينا المحليين”.
كما أكد الرئيس الروسي اعتزامه تلقي لقاح ضد فيروس كورونا غدًا، مشيرا إلى أن التطعيم يجب أن يكون طوعيًا تمامًا.
وأضاف بوتين: “التطعيم، بالطبع خيار طوعي وشخصي لكل شخص. وبالمناسبة، أنا اعتزم القيام بذلك غدا”.
وأجاب بدوره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول اللقاح الذي سيأخذه بوتين قائلا: “أحد اللقاحات الثلاثة الروسية، كلها جيدة ويمكن الاعتماد عليها”.
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