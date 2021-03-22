البورصة تغلق على تراجع 2.45% وEGX70 يفقد 5.27%

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وهبط EGX30 بنسبة 2.45%، وأغلق عند مستوى 10537 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.78%، وأغلق عند مستوى 59.12 جنيه.

وهبط كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 5.27%، و 4.51% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 947.790 مليون جنيه على 194 شركة من خلال 39.374 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لعدد 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.750 مليون جنيه.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 154 شركة مقابل ارتفاع 10 شركات في حين لم تتغير أسعار 30.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 46.037 مليون جنيه، منها 45.098 مليون جنيه للمؤسسات، و938.674 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 33.462 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 86.643 مليون جنيه، مقابل 53.181 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 12.575 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 13.697 مليون جنيه مقابل 1.122 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 81.14% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 12.99% والعرب على 5.87% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 29.01% من تعاملات اليوم مقابل 70.98% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العروبة للسمسرة في الأوراق المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.95%، تلاه سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 9.77%، ثم سهم العامة لصناعة الورق- راكتا بنسبة 9.73%.

في حين تصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 2.68%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 2.17%.