مال وأعمال

تراجع حاد في مبيعات المنازل الأمريكية القائمة خلال فبراير

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سي إن بي سي – تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير وسط طقس بارد في العديد من المناطق، وقد يكون أي انتعاش محدودا بفعل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل عموما في ظل شح المعروض.

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وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 3% إلى معدل يبلغ 6.50 مليون وحدة في فبراير.

تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وزادت 9.1% على أساس سنوي.

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شمل تراجع مبيعات الشهر الماضي مناطق الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط، لكنها ارتفعت في الغرب.

وقفز متوسط سعر المنزل 15.8% عنه قبل سنة إلى 313 ألف دولار في فبراير شباط.

تشهد الأسعار ارتفاعا بسبب نقص حاد في المنازل المعروضة للبيع.

وبلغ عدد المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.03 مليون في فبراير، بانخفاض 29.5% على أساس سنوي وهو معدل قياسي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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