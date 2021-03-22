الكويت تقر إجراءات جديدة لدخول القادمين إليها ممن حصلوا على لقاح كورونا

دوت الخليج – أعلنت الكويت إعفاء 3 فئات من المسافرين القادمين إلى البلاد من إجراءات الحجر المؤسسي الإلزامي.

وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أن الإعفاء يشمل في الفئة الأولى من حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في البلاد، ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين.

وأضافت أما الفئة الثانية فتشمل من حصل على جرعة واحدة من اللقاح، ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع، فضلا عن إعفاء كل من تعافى من الإصابة بالفيروس، وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي تطبيق الحجر المنزلي لمدة 7 أيام على الفئات الثلاث المذكروة في حال إجراء فحص بي سي آر في اليوم السابق من الوصول ويثبت خلوه من الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه سيتم الاكتفاء بشهادة تسجيل وقيد صادرة من الجامعة للطلبة الدراسين بالخارج؛ للاستثناء من الحجر المؤسسي، بحسب الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وفي السياق نفسه، أعلن مجلس الوزراء الكويتي تعديل أوقات حظر التجول لتبدأ من الساعة 6 مساءً حتى 5 صباحا والسماح للمطاعم بالتوصيل من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً، بالإضافة إلى السماح برياضة المشي من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً اعتباراً من غدٍ الثلاثاء.