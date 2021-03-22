متوسط سعر بيع الدولار يرتفع نحو 3 قروش إلى 15.77 جنيه

هبة عبد الله – شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الإثنين، ارتفاعا في أسعار الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قروش لدى مجموعة واسعة من البنوك الكبرى.

وارتفع متوسط سعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري المصري إلى 15.6786 جنيه للشراء و15.7781 جنيه للبيع، مقابل 15.6478 جنيه للشراء و 15.7472 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس الأحد.

وعلى صعيد أسعار العملة الخضراء لدى البنوك، زاد الدولار في بنكي الأهلي ومصر بمقدار 3 قروش، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

كما ارتفع سعر الدولار في كل من: العربي الإفريقي الدولي، والتجاري الدولي CIB، وعوده مصر، وكريدي أجريكول، وHSBC – مصر، وبنك QNB الأهلي، بمقدار 3 قروش، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار 3 قروش أيضا في بنك الإسكندرية ليبلغ مستوى 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

وزاد الدولار لدى المصرف العربي الدولي، بمقدار 5 قروش، ليبلغ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع في مستهل التعاملات.

وسجلت أسعار الدولار أمام الجنيه انخفاضا طفيفا في تعاملات أمس الأحد، لدى 7 بنوك كبرى، بين قرش واحد إلى قرشين.

وتراجع متوسط سعر الدولار بالأمس، إلى 15.6478 جنيه للشراء و 15.7472 جنيه للبيع من مستوى 15.6519 جنيه للشراء و15.7514 جنيه للبيع الخميس الماضي.