السيسي يوجه بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في أي نشاط مع ألستوم الفرنسية

دوت الخليج – استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هنري بوبار لافارج، رئيس مجموعة “ألستوم” الفرنسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة ألستوم الفرنسية في قطاع النقل العام.

وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا السياق، التوجه الثابت لمصر لتطوير التعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والخبرات الكبيرة للشركات الفرنسية في المجالات كافة في ضوء عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية.

كما وجه بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار أي نشاط حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية، مع إنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين على التوازي للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة.

من جانبه، أكد لافارج اعتزام شركة ألستوم على التوسع في أنشطتها وزيادة عدد موظفيها في مصر، خاصةً في ظل الفرص الاستثمارية “الضخمة والواعدة” التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة “بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية”، فضلاً عن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها وكفاءة وسرعة تنفيذها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة ألستوم، خاصةً ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديد، فضلاً عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراستها بين الجانبين.