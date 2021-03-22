بريكست يهوي بصادرات الأغذية البريطانية إلى أوروبا 75.5%

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– قال اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، الاثنين، إن صادرات الأغذية والمشروبات من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي هوت بنسبة 75.5% على أساس سنوي في يناير، مرجعا معظم الهبوط إلى حواجز تجارية بعد خروج بريطانيا من التكتل.
وأضاف الاتحاد أن الطريق التجاري الأكثر تضررا كان جمهورية أيرلندا، إذ شكلت الصادرات إلى أكبر سوق للمملكة المتحدة في يناير 5% فقط من مجمل صادرات الأغذية والمشروبات مقارنة مع حوالي 18% قبل عام.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت في وقت سابق هذا الشهر أن التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدهورت في يناير، إذ هبط مجمل الصادرات 40.7% مقارنة مع ديسمبر.
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