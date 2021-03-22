30 مارس.. انطلاق فعاليات احتفالية bt100 تحت رعاية رئيس الوزراء

دوت الخليج – تنطلق فعاليات احتفالية bt100، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 30 مارس الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي؛ لتقييم تجربة الاقتصاد المصري خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي وسط تداعيات الأزمة.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من الوزراء ومسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، بناءً على معايير علمية وضعها كبار الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.

ووفق بيان، فإن النسخة الرابعة من احتفالية bt100، تتميز بتكريم عدد من رموز الاقتصاد الذين ساهموا بشكل فعال في بناء كيانات اقتصادية كبرى، امتنانًا وعرفانًا بما قدموه للاقتصاد الوطني، وتحافظ الاحتفالية على رعاية مجلس الوزراء المصري للعام الرابع على التوالي، تكليلًا لجهودها في دعم الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر.

كما ستشهد تسليط الضوء على انجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

وحازت احتفالية “bt100” على رعاية مجموعة من المؤسسات الاقتصادية، وضمت قائمة الرعاية البلاتينية للاحتفالية: هايد بارك للتطوير العقاري، ومجموعة طلعت مصطفي، وسيتي إيدج للتطوير العقاري، والشرقيون للتنمية العمرانية OUD، ومجموعة شركات مرسيليا، وشركة إنرشيا للتنمية العقارية، وسكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، وبنك التعمير والإسكان، البنك التجارى الدولي- مصر CIB، وبنك الكويت الوطني.

وشملت القائمة أيضًا: الشركة المصرية للاتصالات WE، واتصالات مصر، وبيبسيكو مصر، ومجموعة المنصور للسيارات، وشركة فيليب موريس مصر، ودهانات GLC بالإضافة إلي مجموعة “بنية” كشريك رقمي للاحتفالية، وبلتون المالية القابضة كشريك استراتيجي، والشريك اللوجستي دي اتش ال اكسبريس مصر.

وضمت قائمة الرعاية الذهبية للاحتفالية: ماونتن فيو للتطوير العقاري، وكاسيل للتطوير العمراني، وفودافون مصر، ومؤسسة السلاب – مصطفى السلاب، وكايرو فيستيفال سيتي مول، والشركة الشرقية- إيسترن كومباني.

والرعاة الفضيون هم: إي فاينانس، وفيكتوري لينك، دولاتو.

وتقام احتفالية “bt100” تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة “POD” للعلاقات العامة والإعلامية.