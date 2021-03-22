بنك Saib يطلق بطاقتي الأهلي تيتانيوم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ والأهلي ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

دوت الخليج – أطلق بنك saib بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ تيتانيوم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» لمشجعي النادي الأهلي.

وقال طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib إن إطلاق بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» يأتي في إطار استراتيجية البنك لجذب شرائح المجتمع كافة في التعاملات المصرفية دعمًا لخطط الشمول المالي التي تتبناها الدولة المصرية ويقود تنفيذها البنك المركزي المصري.

وأوضح الخولي أن البنك يخاطب بهاتين البطاقتين شرائح متعددة من مشجعي النادي الأهلي، تتنوع هذه الشرائح بين فئات عمرية ومجتمعية مختلفة.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك saib إلى أن مصرفه الراعي الرسمي لكرة القدم المصرية منذ عام 2014، بالإضافة إلى كونه «البنك الرسمي للنادي الأهلي»، حيث بدأت رعاية البنك للنادي منذ موسم 2015/2016 حتى الآن.

ومن جانبه، قال الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن “مشروع شراكتنا مع بنك saib أمامه الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة ليس فقط من خلال عقد الرعاية ولكن أيضا عبر مشروعتنا التطويرية الضخمة التي يقودها مجلس إدارة النادي في مجالات متنوعة لتطوير واستثمار لاعبي كرة القدم وتطوير بنيتنا التحتية الكبير ة وأكاديميتنا الرياضية الممتدة في كل ربوع مصر”.

ومن ناحيته، قال ‏عمرو عطا الله، نائب العضو المنتدب لبنك Saib إن بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ تيتانيوم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ» و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» تقدم ﻣﺰاﻳﺎ عديدة لمشجعي النادي الأهلي”، ﻣﻊ إﻣكاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ مصر وﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وكذلك اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣكاﻓﺄت saib.

وفي سياق متصل، استعرض عمرو نصير، ‏رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي والتسويق مزايا بطاقة saib «اﻷﻫﻠﻲ تيتانيوم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، مشيراً إلى أنها ﺗﻌﻄﻲ لحاملها اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ مكافآت saib، ليحصل العميل ﻋﻠﻰ نقاط مقابل كل ﺟﻨﻴﻪ ﺷﺮاء ﺛﻢ يمكنه اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ pay with rewards.

وتابع: “هذا بالإضافة إلى اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع بـ 5% كاش ﺑﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ سداد قيمة أي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ محليًا ودوليًا، أو ﻋﻨﺪ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ الاشتراكات ﻓﻲ اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﻋﻨﺪ سداد قيمة أي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺗﺘﻢ داﺧﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻔﺮوع اﻟﻨﺎدي اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ”.

وأضاف أن البطاقة توفر لحاملها ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 15% ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ Eco Intersport وSkechers وGoal وAnta، وﺧﻄﻂ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ 3 ﺷﻬﻮر ﺣﺘﻰ 60 ﺷﻬﺮ، كذلك ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻔﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 58 يومًا ﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮكات اﻟﺸﺮاء واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي.

وتابع: كما تمنح اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻔﻮري بقيمة تصل إﻟﻰ 100% ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، وﺗﺘﻴﺢ إﻣكاﻧﻴﺔ إﺻﺪار ﻋﺪد ﻻ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، هذا بالإضافة إلى اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮكارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ مع إمكانية إصدار saib payband” ” اسورة الدفع الذكية”، و التي تمثل أحدث تقنيات الدفع اللاتلامسية في مصر.

وأكد نصير أن ﺑﻄﺎﻗﺔ saib «اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ» تقدم اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ مكافئات saib ﺣﻴﺚ يحصل العميل ﻋﻠﻰ نقاط ﻣﻘﺎﺑﻞ كل ﺟﻨﻴﻪ ﺷﺮاء ﺛﻢ يمكنه اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ pay with Rewards، وكذلك ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 15% ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، كما ﺗﺘﻴﺢ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﻳﺪاع وﺗﻐﺬﻳﺔ أثناء أوﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ.

وتابع قائلًا: «توفر بطاقة saib اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻣكاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، والسداد من خلالها في اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻣﺼﺮ، كما أن البطاقة ﻣﺰودة ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ مع إﻣكاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ الـ contactless دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﻊ الآلي.»