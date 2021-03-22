المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تعاون لإنشاء شبكة اتصالات بقرية أبطال العاشر من رمضان

دوت الخليج – وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع اتحاد شاغلي قرية أبطال العاشر من رمضان بالساحل الشمالي؛ لتنفيذ أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل القرية وتقديم الخدمات المتكاملة لعملائها.

وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، والمهندس وليد جاد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بقرية أبطال العاشر من رمضان.

وبموجب هذه الاتفاقية تنفذ الشركة المصرية للاتصالات أعمال الشبكة الداخلية للمشروع وربطها بالشبكة الرئيسية للشركة، وكذلك تطوير أعمال البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات المتكاملة لشاغلي الوحدات داخل القرية.

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن الشركة “ستواصل سعيها نحو توفير خدمات الاتصالات المتطورة للمشروعات العقارية المختلفة بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم”.

من جانبه قال المهندس وليد جاد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بقرية أبطال العاشر من رمضان.: “نتطلع إلى حصول قاطني الوحدات داخل القرية على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التي تقدمها الشركة”