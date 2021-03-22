أبوظبي تقرر إجراء مسحة كورونا مجانية لموظفي القطاع الخاص كل أسبوعين

دوت الخليج – اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في العاصمة الإماراتية أبوظبي إلزامية فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين مجانًا لموظفي شركات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والخدمية.

وأوضحت اللجنة أن القرار جاء تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المطبقة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على الصحة العامة، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

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