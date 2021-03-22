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الأردن يسجل أكبر عدد وفيات بسبب كورونا منذ بدء الجائحة

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سكاي نيوز عربية – أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، عن وفاة 109 أشخاص في المملكة بسبب فيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عام.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلتها السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، بلغت 9 آلاف و269 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا في الأردن إلى 5 آلاف و985 شخصا، في حين وصل عدد الإصابات في البلاد إلى نحو 545 ألف مصاب. أما عدد المتعافين فقد تجاوز 441 ألف شخص.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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