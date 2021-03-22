الذهب يتراجع مع تقلص جاذبيته بفعل مكاسب الأسهم الأمريكية

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سي إن بي سي – انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تفضيل مستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة مثل الدولار وسندات الخزانة الأمريكية وصعود الأسهم في بورصة وول ستريت.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.28% إلى 1739.60 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعدما هبط 1% في وقت سابق من الجلسة مع إقبال المستثمرين على الدولار والسندات الحكومية وسط ذعر من قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين محافظ جديد للبنك المركزي معروف عنه انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1738.10 دولار للأونصة.
وتعرض المعدن النفيس لضغوط أيضا من مكاسب الأسهم الأمريكية، ولم يتلق دعما يذكر من تراجع الدولار.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.51% إلى 2622.60 دولار للأونصة بينما هبطت الفضة 1.9% إلى 25.74 دولار للأونصة.
وتراجع البلاتين 1% إلى 1184.50 دولار للأونصة.
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