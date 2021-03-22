عدد المسافرين الأمريكيين جوا يتجاوز 1.5 مليون لأول مرة منذ عام

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سي إن بي سي – قالت إدارة أمن النقل الأمريكية اليوم الاثنين إن عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون أمس الأحد للمرة الأولى منذ مارس 2020، إذ يواصل السفر الجوي الانتعاش من الهبوط الناجم عن الجائحة.
وبدد كوفيد-19 الطلب على السفر الجوي، إذ انخفض عدد المسافرين جوا في الولايات المتحدة 60% في 2020. لكن مع زيادة عدد الأمريكيين الذين حصلوا على التطعيمات، بدأ الطلب والحجوزات المسبقة في الزيادة في الأسابيع الماضية.
وقالت الإدارة إنها فحصت 1.54 مليون شخص أمس الأحد، وهو أعلى مستوى يومي منذ 13 مارس آذار 2020 واليوم الحادي عشر على التوالي من تخطي عدد الفحوصات المليون يوميا.
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