الإمارات تلزم العاملين في 5 أنشطة بينها الفنادق والصحة بفحص كورونا كل أسبوعين

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وكالات – دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، المنشآت والشركات والمؤسسات العاملة في 5 أنشطة تجارية إلى إلزام العاملين لديها ممن لم يتلقوا لقاح كوفيد 19 بإجراء مسحة الأنف “PCR” كل أربعة عشر يوما وذلك اعتبارا من 28 مارس الجاري.
وتشمل الأنشطة كل من الفنادق والمطاعم والنقل والصحة فضلا عن الأنشطة الاجتماعية والشخصية الخاصة بالمصابغ وصالونات التجميل والحلاقين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن إجراءات التصدي لجائحة كوفيد19 بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وذلك في إطار الحرص اعلى تطبيق ما يلزم اتخاذه من إجراءات التصدي للجائحة وتوفير كافة الضمانات الصحية للعمال وما يلزم لسرعة التعافي من آثار هذه الجائحة.
ودعا التعميم جميع منشآت وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى حث العاملين لديها على تلقى لقاح كوفيد19 وتنظيم وتسهيل ما يلزم لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والوصول لتلقي العمال جرعتي اللقاح في أسرع وقت ممكن.
وأكد ضرورة أن يتبع أي عامل مصاب بفيروس كوفيد 19 “نتيجة فحصه إيجابية ” الآليات المعتمدة للعلاج والعزل المقررة من السلطات الصحية المختصة.
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