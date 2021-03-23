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منظمة الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا لأول مرة في 6 أسابيع

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سكاي نيوز عربية – قالت خبيرة بارزة في منظمة الصحة العالمية معنية بجائحة فيروس كورونا إن العدد الأسبوعي للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع مرة أخرى، وهي “علامة مقلقة” بعد نحو ستة أسابيع من التراجع.

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وقالت د. ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الخامس على التوالي من زيادة حالات الإصابة المؤكدة في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة المسجلة ارتفع في أربعة من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، على الرغم من وجود اختلافات كبيرة داخل كل إقليم.

وأبلغت فان كيرخوف الصحفيين بأنه “في الأسبوع الماضي، زادت حالات الإصابة بنسبة 8%… في أوروبا، النسبة بلغت 12%، وهذا مدفوع بزيادة في العديد من البلدان”.

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وأضافت أن الزيادة ترجع جزئيا إلى انتشار سلالة متحورة من الفيروس ظهرت لأول مرة في بريطانيا وتنتشر الآن في العديد من الأماكن الأخرى، بما فيها أوروبا الشرقية.

وذكرت فان كيرخوف أيضا أن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت قفزة بنسبة 49% من أسبوع لآخر في حالات الإصابة المؤكدة، بينما سجلت منطقة غرب المحيط الهادئ زيادة بنسبة 29% بسبب الفلبين. وشهدت منطقة شرق البحر المتوسط ​​ارتفاع حالات الإصابة بنسبة 8%، في حين انخفض عدد الحالات المبلغ عنها في الأميركيتن وإفريقيا.

وتابعت فان كيرخوف قائلة “أريد أن أذكر بأنه مرت ستة أسابيع تقريبًا حيث شهدنا انخفاضًا في الوفيات … والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضًا علامة مقلقة”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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