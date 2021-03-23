مال وأعمال

بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من تعافي أسهم التكنولوجيا ومكاسب تسلا

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سي إن بي سي – صعدت بورصة وول ستريت اليوم الاثنين مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة مبيعات مؤخرا أثارتها قفزة في عوائد السندات، وقفز سهم تسلا بعد أن قال صندوق يديره مستثمر رئيسي في الشركة الصانعة للسيارات الكهربائية إن أسهمها ستقترب من ثلاثة آلاف دولار بحلول عام 2025 .

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وكانت مكاسب تسلا بين أكبر الداعمين للمؤشرين ستاندرد آند بورز500 وناسداك.

وقال محللون إن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في 14 شهرا، عندما سجلت 1.754% الأسبوع الماضي، سمح لأسهم التكنولوجيا بالتعافي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.31% إلى 32730.35 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 0.70% ليغلق عند 3940.59 نقطة.

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وقفز المؤشر ناسداك المجمع 1.23% ليغلق عند 13377.54 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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