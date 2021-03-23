الدولار يتعثر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

سي إن بي سي – هبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات اليوم الاثنين، مجاريا انخفاضا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ونزل مؤشر الدولار نحو 0.34% إلى 91.780 في نهاية جلسة التداول، بعد مكاسب 0.5% الأسبوع الماضي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم من أعلى مستوياته في 14 شهرا، لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد.

كانت عوائد السندات قفزت بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق نمو قوي.

وفي مطلع الأسبوع، أدى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ إقالة محافظ البنك المركزي المصري وتعيين منتقد لأسعار الفائدة المرتفعة محله إلى انخفاض الليرة في إحدى المراحل 15% إلى 8.485 للدولار قبل أن تغلق منخفضة 10% وهو أسوأ هبوط لها منذ عام 2018 .

ولقي الدولار دعما من مخاوف حيال أن تؤثر تطورات السوق التركية سلبا على غيرها، لتصعد العملة الأمريكية على نحو خاص أمام الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار في ظل تركيز المستثمرين على العوامل المحركة لسوق الصرف عموما وتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.