- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ أظهرت وثيقة أمس الاثنين، أن ألمانيا من المنتظر أن تواصل عجزا ضخما في الإنفاق في ظل جائحة كورونا مع ميزانية تكميلية تمول بالدين تبلغ حوالي 60 مليار يورو للعام الحالي ومسودة ميزانية للعام 2022 بدين جديد صاف 81.5 مليار يورو.
وتدفع خطط وزارة المالية للميزانية الاقتراض الجديد المرتبط بالجائحة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 240 مليار يورو هذا العام في أعقاب 130 مليار يورو في 2020 .
ويعني هذا أن مجمل صافي الدين المرتبط بالجائحة في ألمانيا قد يتجاوز 450 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2022 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا ترفع خطط الاقتراض المرتبط بجائحة كورونا إلى أكثر من 450 مليار يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.