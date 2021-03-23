ألمانيا ترفع خطط الاقتراض المرتبط بجائحة كورونا إلى أكثر من 450 مليار يورو

سي ان بي سي _ أظهرت وثيقة أمس الاثنين، أن ألمانيا من المنتظر أن تواصل عجزا ضخما في الإنفاق في ظل جائحة كورونا مع ميزانية تكميلية تمول بالدين تبلغ حوالي 60 مليار يورو للعام الحالي ومسودة ميزانية للعام 2022 بدين جديد صاف 81.5 مليار يورو.

وتدفع خطط وزارة المالية للميزانية الاقتراض الجديد المرتبط بالجائحة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 240 مليار يورو هذا العام في أعقاب 130 مليار يورو في 2020 .

ويعني هذا أن مجمل صافي الدين المرتبط بالجائحة في ألمانيا قد يتجاوز 450 مليار يورو في الفترة من 2020 إلى 2022 .