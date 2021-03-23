- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شينخوا _ تدرس السلطات في الصين تشديد اللوائح الخاصة بأنواع جديدة من منتجات التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية وسط مخاوف صحية.
وقامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية لاحتكار التبغ بصياغة مسودة قرار مشترك لمراجعة اللوائح الخاصة بتنفيذ قانون احتكار التبغ، والذي سيضيف منتجات تبغ جديدة، مثل السجائر الإلكترونية، إلى الإطار التنظيمي.
وتخضع مسودة القرار للرأي العام ابتداء من يوم الاثنين.
وكانت السجائر الإلكترونية “أول نفحة من الدخان” للعديد من المراهقين، حيث إن معدل التدخين الإلكتروني بين الشباب أعلى من الفئات العمرية الأخرى.
وتسمى السجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين “نظام توصيل النيكوتين الإلكتروني” (ENDS) من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO). وتعتبر الـ ENDS مسؤولة عن سرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المرتبطة بالتدخين إذا تم استنشاقها لفترة طويلة، وفقا للمنظمة.
واتخذت الصين تدابير متعددة في السنوات الأخيرة لتكثيف الرقابة على بيع السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت، بما في ذلك حظر مبيعات وإعلانات السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تبحث تشديد اللوائح الخاصة بالسجائر الإلكترونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.