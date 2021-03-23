مال وأعمال

الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في الصندوق السيادي الإندونيسي

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العربية نت _ أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن استثمارها 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

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وستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

يذكر أن جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أعلن خلال شهر فبراير 2021 تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية التي تم تشكيلها بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل والذي تمت إجازته في أكتوبر 2020.

ويعد المجلس نقطة تحول في حوكمة وتطوير المنظومة الاستثمارية في إندونيسيا. ويهدف الصندوق السيادي الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان.

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وفي نوفمبر الماضي، قالت حكومة إندونيسيا في بيان اليوم الاثنين، إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية وقعت خطاب نوايا لاستثمار ملياري دولار في صندوق الثروة السيادي للبلاد.

وقالت إندونيسيا شهر أكتوبر الماضي، إنها تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو خمسة مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار.

وستضخ الحكومة ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق، وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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