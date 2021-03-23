مال وأعمال

مايكروسوفت تجري محادثات للاستحواذ على شركة ديسكورد مقابل 10 مليارات دولار

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بلومبرج _ ذكرت مصادر مطلعة أن شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت كورب تجري محادثات للاستحواذ على شركة ديسكورد لتطبيقات الدردشة وألعاب الفيديو مقابل أكثر من 10 مليارات دولار.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن ديسكورد تجري محادثات مع مشترين محتملين، منهم مايكروسوفت، مشيرة إلى أن الاحتمال الأقرب هو طرح أسهم ديسكورد للاكتتاب العام بدلا من بيعها إلى إحدى الشركات.

تشتهر ديسكورد الموجود مقرها في سان فرانسيسكو بخدماتها المجانية التي تتيح للاعبين التواصل عبر رسائل الفيديو والرسائل الصوتية والنصية.

وأدى بقاء الناس في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا في العام الماضي إلى زيادة استخدام تكنولوجيا الشركة سواء في الدراسة الجماعية أو دروس الرقص وجلسات القراءة وغيرها من التجمعات الافتراضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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