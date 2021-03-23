المصرية للاتصالات تقرر زيادة نصيب السهم في أرباح 2020 ليصبح 75 قرشا

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن نصيب السهم من الأرباح الموزعة للسنة المالية الماضية سيصبح بعد الزيادة 75 قرش للسهم.

وأوضحت، أن الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر المنعقدة في 18 مارس 2021 قررت توزيع أرباح بقيمة 2 مليار جنيه تبلغ حصة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه.

وقالت، إنه بناء على ذلك تقرر زيادة نصيب السهم إلى 75 قرشا بدلا من 50 قرشا بزيادة قدرها 50% بما يعادل مايقرب من نصف حصة الشركة في توزيعات أرباح فودافون مصر ونسبة توزيع إجمالية قدرها 86%.

وأعلنت، أنه سيتم عرض المقترح الجديد لتوزيعات الأرباح خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات الذي سينعقد في 29 مارس الجاري.

وعلق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلا:” سعداء بتمكننا من زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين استنادا على الأداء التشغيلي المتميز على مدار العام وتوزيعات أرباح فودافون مصر”.

وأضاف حامد:” لقد تواصلنا بشكل مكثف مع مجموعة فودافون العالمية خلال الفترة الماضية للتأكد من انعكاس قيمة استثمارنا الاستراتيجي في فودافون مصر على ثروة مساهمينا ونحن سعداء بأن تلك المجهودات تؤتي ثمارها”.

وتابع:” تبلغ التوزيعات المقترحة للشركة المصرية للاتصالات ثلاثة أضعاف توزيعات العام الماضي، ونتوقع مع استمرار نمو الأداء التشغيلي وترشيد النفقات الرأسمالية إلى جانب استمرار توزيع الأرباح من فودافون مصر زيادة التدفقات النقدية للشركة المصرية للاتصالات مما سيمكنها من توزيع أرباح منتظمة لمساهميها”.