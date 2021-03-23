شيني تحقق 30.6 مليون جنيه خسائر خلال 8 أشهر

رنا ممدوح _ حققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني، صافي خسائر خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية فبراير الماضي بقيمة 30.555 مليون جنيه مقابل 19.123 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجعت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أسباب ارتفاع الخسائر إلى إنخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الأسواق وكذلك الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتوصيات الجمعية العامة للشركة.

وتنص توصيات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازم لنشاط الشركة.

وذكرت، من ضمن أسباب ارتفاع الخسائر هو مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الالات والمعدات.

وحققت شيني مجمل ربح قدره 14.511 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر المنتهية في فبراير الماضي مقابل 9.931 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

الجدير بالذكر، أن القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني أظهرت ارتفاع خسائرها خلال النصف الأول من 2020-2021، بنسبة 66.2 % لتصل إلى 21.92 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 13.19 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 إلى 111.99 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 160.09 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي2019-2020