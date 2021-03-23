مال وأعمال

رئيس الوزراء يتوجه إلى عمان للمشاركة في أعمال الدورة 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزاريّ رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تعقد جلساتها الرئيسية، اليوم، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات: الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها.

ومن المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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