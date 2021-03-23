البورصة تتراجع 0.47% بالدقائق الأولى و 30 ورقة مالية تتجاوز خسائرها 5%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، ليتداول عند مستوى 10487 نقطة. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.49%، و 1.97% على الترتيب. وأوقفت إدارة البورصة 30 ورقة مالية لمدة 10 دقايق لتجاوزها نسبة 5% انخفاضا. الجدير بالذكر أن البيانات تحدث على الموقع الإلكتروني للبورصة كل ربع ساعة.

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