مال وأعمال

قرارين بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس الاستشاري

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أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقم 505 ، 506 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس الاستشاري للحوكمة لمدة ثلاث سنوات برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مهام المعهد التي تتضمن صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة.

أضافت أن مهام المعهد تتضمن كذلك القيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأكدت السعيد، أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.

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وأشارت إلى أن الحوكمة تشجع كذلك على نمو القطاع الخاص و دعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.

الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد منوط به القيام بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.

شريف: المعهد يتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة

أضافت أن المعهد يتابع عمله في الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد.

وأشارت شريف إلى مركز الحوكمة التابع للمعهد باعتباره أول مركز في مصر، من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط المعنية بإدارة الحكم بشكل جيد عبر تعزيز تطبيق عناصر الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة, والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة، والكفاءة والفعالية، والمشاركة والتضمين، وحكم القانون، والمساءلة والمحاسبية.

وأوضحت أن مركز الحوكمة مهمته تمثلت في إدماج مفاهيم الحوكمة الديمقراطية بشكل رئيس في الأعمال والاستشارات البحثية وبناء القدرات واستشارات صنع السياسات العامة لكل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويضم تشكيل مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة سميحة السيد فوزي استاذ متفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ووزيرة التجارة والصناعة سابقا، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الاستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المستشار محمد عبد العزيز أبازيد نائب رئيس محكمة النقض، السفير محمد راشد مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، الدكتورة سارة البطوطي عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية، الدكتورة علياء عبد العزيز خبير الحوكمة، الدكتور السيد إبراهيم تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ويضم المجلس الاستشاري للحوكمة في عضويته ممثل من وزارة الدولة للإعلام، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة الأمن القومي، كما يضم في عضويته أيضا ستة أعضاء من خبراء الحوكمة والقانون وممثلي أصحاب المصالح الحكوميين وغير الحكوميين وهم المهندس هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الإصلاح الاداري ووزير التنمية الادارية الاسبق، المستشار محمد عبد العزيز نائب رئيس محكمة النقض، الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، المهندس خالد مصطفى رئيس الادارة الاستراتيجية المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، الدكتور خالد زكريا أستاذ الادارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتورة علياء عبد العزيز الخبير في مجال الحوكمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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