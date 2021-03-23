ارتفاع خسائر مؤشر البورصة الرئيسي إلى 1.18% والسبعيني يتراجع 4.83%

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.18%، ليتداول عند مستوى 10412 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستوى 59 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 4.83%، و 4.04% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 96.398 مليون جنيه على 134 شركة من خلال 3415 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 76 شركة مقابل ارتفاع 5 شركات بينما لم تتغير أسعار 54.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.1 مليون جنيه، منها 1.1 مليون جنيه للمؤسسات، و104 جنيه للأفراد.

بينما سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 963.027 ألف جنيه، منها 577.097 ألف جنيه للمؤسسات، و385.930 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 137.188 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 139.369 ألف جنيه مقابل 2.181 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.85%، تلاه سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 9.62%، ثم سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.36%.

بينما تصدر سهم الاستثمار العقاري العربي – اليكو قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 1.96%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 1.71%، ثم سهم المنصورة للدواجن بنسبة 1.49%.