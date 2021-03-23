مال وأعمال

تابعة لشركة الفنادق الكويتية تدير سفير شلالات شرم الشيخ لمدة 10 سنوات

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دوت الخليج – أفصحت شركة الفنادق الكويتية، عن توقيع شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات عقد إدارة فندق سفير شلالات شرم الشيخ في مصر.

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وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن العقد يسري لمدة 10 سنوات بإجمالي 2.5 مليون دينار “تعادل 8.26 مليون دولار” إيرادات متوقعة عن مدة التعاقد.

وأضافت الشركة، أنه من المتوقع ظهور الأثر المالي لهذا التعاقد في البيانات المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021 لشركة الفنادق الكويتية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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