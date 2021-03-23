دوت الخليج – أفصحت شركة الفنادق الكويتية، عن توقيع شركة سفير الدولية لإدارة الفنادق والمنتجعات عقد إدارة فندق سفير شلالات شرم الشيخ في مصر. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن العقد يسري لمدة 10 سنوات بإجمالي 2.5 مليون دينار “تعادل 8.26 مليون دولار” إيرادات متوقعة عن مدة التعاقد. وأضافت الشركة، أنه من المتوقع ظهور الأثر المالي لهذا التعاقد في البيانات المالية المجمعة خلال الربع الأول من 2021 لشركة الفنادق الكويتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تابعة لشركة الفنادق الكويتية تدير سفير شلالات شرم الشيخ لمدة 10 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.