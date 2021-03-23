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عاجل.. البورصة توقف التداول نصف ساعة بعد هبوط EGX 100 بنسبة 5%

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رنا ممدوح _ قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بسبب تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 5%

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وقالت إدارة البورصة أنه سيتم استئناف التداول في الساعة 11.30 اليوم.

وتنص قواعد الحدود السعرية للتعاملات في البورصة المصرية على وقف التداول لمدة نصف ساعة حال هبوط مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.98%، ليتداول عند مستوى 10328 نقطة.

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وهوي كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الاوزان بنسبة 5.98%، و5% على الترتيب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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