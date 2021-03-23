مال وأعمال

مبادلة الإماراتية تستثمر 75 مليون دولار في تيليجرام

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دوت الخليج – أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، المملوكة لحكومة أبوظبي، استثمار 75 مليون دولار في شركة “تيليجرام”، مشغّل منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة والقائمة على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي.

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وأوضحت مبادلة في بيان، أن الاستثمار سيكون في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق “أبوظبي كاتاليست بارتنرز” الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

وتتوقع “مبادلة” أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في خلق فرص جديدة للتعاون وبالتالي دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

كان قد تم إطلاق “تيليجرام” عام 2013 من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، كتطبيق مراسلة آمن يستخدم التشفير التام بين طرفي المحادثة.

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وتطوّر التطبيق منذ اطلاقه ليصبح اليوم منصة عالمية متكاملة للتواصل الاجتماعي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، وبات أحد أكثر عشر تطبيقات تم تحميلها في العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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