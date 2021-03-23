دايس تكلف المجموعة الاقتصادية للاستشارات بإعداد دراسة القيمة العادلة

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رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة التداول على سهم دايس للملابس الجاهزة اعتبارا من جلسة اليوم 23 مارس، الساعة 11:40.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة قامت بتكليف المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم دايس للملابس الجاهزة.
وكانت الهيئة قد طلبت من شركة دايس للملابس الجاهزة أول أمس 21 مارس تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
واستندت الهيئة في هذا على نص المادة رقم 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ولفتت إلى أن ذلك جاء بعد دراسة تطور سعر تداول أسهم دايس للملابس خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 21 مارس الجاري.
وحددت يوم 20 إبريل القادم كموعد لقيام الشركة بتقديم ملخص دراسة القيمة العادلة للسهم إلى الهيئة.
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